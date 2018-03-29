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Столица готовится к весеннему фестивалю «Пасхальный дар»
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Столица готовится к весеннему фестивалю «Пасхальный дар» 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
С 7 по 15 апреля в столице пройдет весенний фестиваль «Пасхальный дар». Его площадки украсят в соответствии с духом этого всеми любимого праздника. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
В эти дни на Тверской площади вырастет ажурный «Белый город», символизирующий московские и подмосковные храмы и монастыри, а на улице Новый Арбат появятся яркие и удобные «Домики для чтения».
Ежегодный весенний фестиваль «Пасхальный дар» организован в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». Впервые этот фестиваль прошел в столице в 2014 г. В 2018 г. площадок «Пасхального дара» будет 38: они откроются на столичных улицах и площадях, в городских парках и на территориях вблизи московских храмов. Посетителей ждут пасхальные угощения от московских рестораторов и большой выбор сувениров.
Также в ходе фестиваля будут организованы многочисленные концерты, спектакли, творческие мастер-классы и другие развлечения. У гостей фестиваля будет возможность поучаствовать в разнообразных благотворительных проектах.
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