Столица готовится к весеннему фестивалю «Пасхальный дар»

С 7 по 15 апреля в столице пройдет весенний фестиваль «Пасхальный дар». Его площадки украсят в соответствии с духом этого всеми любимого праздника. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

В эти дни на Тверской площади вырастет ажурный «Белый город», символизирующий московские и подмосковные храмы и монастыри, а на улице Новый Арбат появятся яркие и удобные «Домики для чтения».

Ежегодный весенний фестиваль «Пасхальный дар» организован в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». Впервые этот фестиваль прошел в столице в 2014 г. В 2018 г. площадок «Пасхального дара» будет 38: они откроются на столичных улицах и площадях, в городских парках и на территориях вблизи московских храмов. Посетителей ждут пасхальные угощения от московских рестораторов и большой выбор сувениров.

Также в ходе фестиваля будут организованы многочисленные концерты, спектакли, творческие мастер-классы и другие развлечения. У гостей фестиваля будет возможность поучаствовать в разнообразных благотворительных проектах.