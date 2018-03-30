Большой книжный квест для детей пройдет на ул. Новый Арбат в рамках фестиваля «Пасхальный дар»

Гости фестиваля «Пасхальный дар» смогут принять участие в Большом книжном квесте для детей, который с 7 по 15 апреля 2018 г. будет проходить на ул. Новый Арбат. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

«Ежедневно в дни фестиваля по всей длине ул. Новый Арбат будет проходить Большой книжный квест для детей», — рассказали в оргкомитете.

Уточняется, что принять участие в мероприятии можно с 12:00 до 20:00, старт квеста — в начале каждого часа возле д. 13.

Для того, чтобы пройти квест, детям надо будет выполнить задания, составленные по мотивам книг «Волшебник Изумрудного города», «Остров сокровищ», «Приключения Шерлока Холмса», а также серии книг о Гарри Поттере . Помогут в этом участникам квеста актеры в костюмах книжных героев.

Ежегодный весенний фестиваль «Пасхальный дар» организован в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». Впервые этот фестиваль состоялся в столице в 2014 г. В 2018 г. он пройдет на 38 городских площадках.