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В сувенирные магазины Московского метрополитена поступила дополнительная партия колец с функцией карты «Тройка»
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В сувенирные магазины Московского метрополитена поступила дополнительная партия колец с функцией карты «Тройка» 

Управа района Ясенево 57 минут назад
Фото: Управа района Южное Бутово
Стоимость кольца с функцией карты «Тройка» составит 2,2 тыс. руб. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Московского метро.
Сувениры с функцией транспортной карты позволяют оплатить проезд везде, где действует карта «Тройка»: в метрополитене, на Московском центральном кольце, в наземном транспорте.
Стойки «Живое общение», на которых расположены сувенирные витрины, теперь есть на 11 станциях подземки: «Площадь Революции», «Арбатская» и «Киевская» Арбатско-Покровской линии; «Павелецкая» Замоскворецкой линии; «Пушкинская» и «Баррикадная» Таганско-Краснопресненской линии; «Комсомольская», «Белорусская», «Парк культуры» Кольцевой линии; «Китай-город» Калужско-Рижской линии и «Сретенский бульвар» Люблинско-Дмитровской линии.
Фото: pbs.twimg.com
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