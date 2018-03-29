В сувенирные магазины Московского метрополитена поступила дополнительная партия колец с функцией карты «Тройка»

Стоимость кольца с функцией карты «Тройка» составит 2,2 тыс. руб. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Московского метро.

Сувениры с функцией транспортной карты позволяют оплатить проезд везде, где действует карта «Тройка»: в метрополитене, на Московском центральном кольце, в наземном транспорте.

Стойки «Живое общение», на которых расположены сувенирные витрины, теперь есть на 11 станциях подземки: «Площадь Революции», «Арбатская» и «Киевская» Арбатско-Покровской линии; «Павелецкая» Замоскворецкой линии; «Пушкинская» и «Баррикадная» Таганско-Краснопресненской линии; «Комсомольская», «Белорусская», «Парк культуры» Кольцевой линии; «Китай-город» Калужско-Рижской линии и «Сретенский бульвар» Люблинско-Дмитровской линии.

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