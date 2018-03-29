Сувенирные витрины московского метро пополнила новая партия розовых колец с функцией карты «Тройка»

Отмечается, что всего в продажу поступило 150 таких керамических колец.

На сувенирных витринах Московского метрополитена появилась дополнительная партия розовых колец с функцией карты «Тройка». Об этом рассказали в пресс-службе столичной подземки.

Отмечается, что всего в продажу поступило 150 таких керамических колец.

Напоминаем, что Московский метрополитен выпустил романтические кольца «Тройка» розового и белого цветов в честь Дня всех влюбленных. Они пользовались большой популярностью у пассажиров метро, поэтому было принято решение выпустить дополнительную партию таких сувениров.

— Кроме того, в продаже в сувенирных витринах есть кольца черного цвета, — цитирует пресс-службу агентство городских новостей «Москва»

Выполненные из керамики украшения можно приобрести в сувенирных магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная», а также на стойке «Живое общение» на «Пушкинской».

Стойки «Живое общение», на которых расположены сувенирные витрины, теперь есть на 11 станциях подземки: «Площадь Революции», «Арбатская» и «Киевская» Арбатско-Покровской линии; «Павелецкая» Замоскворецкой линии; «Пушкинская» и «Баррикадная» Таганско-Краснопресненской линии; «Комсомольская», «Белорусская», «Парк культуры» Кольцевой линии; «Китай-город» Калужско-Рижской линии и «Сретенский бульвар» Люблинско-Дмитровской линии.

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