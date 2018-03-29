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Началось строительство станции «Воронцовская»
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Началось строительство станции «Воронцовская» Большой кольцевой линии метро 

Москва24 1 час назад
Фото: РИА Новости
Началось строительство станции "Воронцовская" Большой кольцевой линии метро на улице Профсоюзная. Об этом сообщается на портале комплекса градостроительной политики Москвы со ссылкой на заявление главы департамента строительства Андрея Бочкарева.
"Строители приступили к возведению ограждающих конструкций станционного комплекса. Разрабатывается монтажная камера для тоннелепроходческого щита, выполняется переустройство инженерных сетей", — сказал он.
Станция "Воронцовская" входит в южный участок Большой кольцевой линии длиной 6,2 километра. На нем также разместятся станции "Улица Новаторов" и "Зюзино". С "Воронцовской" можно будет перейти на станцию "Калужская" Калужско-Рижской линии, а с "Улицы Новаторов" — на одноименную станцию в поселке Коммунарка.
Первый участок Большой кольцевой линии из пяти станций открыли 26 февраля. Пассажирами поездов столичной подземки с момента запуска стали более 850 тысяч человек.
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