Образ Москвы популяризируют в зарубежном кино

Власти Москвы планируют популяризировать образ города в зарубежном кино

Московская кинокомиссия, созданная в середине мая 2017 года, существует на базе "Московского кино" — структуры, подведомственной департаменту культуры города. Работа комиссии помогает кинематографистам, желающим провести съемки в столице, взаимодействовать с теми или иными органами исполнительной власти, упрощает процедуру организации съемок. Одной из задач комиссии также является привлечение к съемкам в Москве как можно большего числа российских и иностранных режиссеров.