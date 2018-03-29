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В Москве проверили кинотеатры
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В Москве проверили кинотеатры после пожара в ТЦ в Кемерово 

РИА Новости 2 часа назад
Кинотеатры "Москино" организовали дополнительные внутренние проверки по противопожарной безопасности после пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, заявила в ходе пресс-конференции гендиректор "Москино" Светлана Максимченко в четверг.
Пожар в четырёхэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошёл в воскресенье. Очаг находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате ЧП, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок. В Кузбассе объявлен трёхдневный траур. В минувшую среду в России был объявлен общенациональный день траура.
"Действительно, после трагических событий в Кемерово, я думаю, не только мы ("Москино"), но каждое учреждение в каждом городе инициировало собственные внутренние проверки по пожарной безопасности. На своих объектах мы провели внутреннюю проверку, также на этой неделе идут многочисленные внешние проверки, то есть приходят все структуры, которые могут так или иначе проверять пожарную безопасность. Для того, чтобы убедиться, что действительно объекты соответствуют тем требованиям, которым они должны соответствовать", — сказала Максимченко.
Гендиректор подчеркнула, что в кинотеатрах сети "нет и не может быть" практики закрывать эвакуационные выходы или аварийные двери. Везде, по ее словам, установлены двери "антипаника" или легко открываемые щеколды.
"На ключи двери могут закрываться внешне только ночью в нерабочий режим. В дневное время все аварийные и эвакуационные двери открыты", — заключила она.
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