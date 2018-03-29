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Число автобусов «Магистрали» увеличат
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Число автобусов столичной сети «Магистраль» увеличат до 800 единиц 

РИАМО 2 часа назад
В Москве выделят 150 дополнительных автобусов для маршрутной сети «Магистраль», кроме того, за ближайшие два года будет организовано еще 50 километров выделенных полос, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«Маршрутной сетью «Магистраль» пользуются более 500 тысяч человек в сутки. Мы увеличим количество автобусов на 20%. Сейчас их на маршрутах сети работает 650, будет, соответственно, около 800», — сказал руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Для удобства пассажиров в автобусах и трамваях начали массово снимать турникеты. Сегодня беспрепятственно войти во все двери можно на 77 автобусных и 27 трамвайных маршрутах. За два месяца этого года по ним перевезли более 40 миллионов пассажиров.
За поездку пассажиры выигрывают до 15 минут. Среднее время в пути в наземном транспорте составляет от 35 до 40 минут.
Сеть маршрутов наземного транспорта «Магистраль» соединила центр, проспекты и окраины города. Проект стартовал в 2016 году, сейчас «Магистраль» объединяет 43 маршрута. За год пассажиропоток вырос на треть.
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