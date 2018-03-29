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Петербургские депутаты обеспокоены перераспределением средств на метро
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Петербургские депутаты обеспокоены перераспределением средств на метро 

АиФ Санкт-Петербург 51 минуту назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Депутаты петербургского ЗакСа попросили Георгия Полтавченко разъяснить им причины перераспределения средств на строительство новых станций метро, передают «Невские новости». Соответствующее обращение на имя губернатора подал парламентарий Алексей Цивилев.
По мнению Цивилева, в первую очередь метро должно появиться в Красносельском районе, где зафиксированы самые высоки е темпы строительства нового жилья. «Считаю, что такое решение принято не в интересах жителей Красносельского района, не имеющего на своей территории ни одной станции метрополитена», — прокомментировал депутат решение Смольного.
Напомним, ранее стало известно о том, что Фрунзенский радиус будет достроен за счет средств, выделенных на станции Красносельско-Калининской («коричневой») линии метро, финансирование которых уменьшат на 4,1 миллиарда рублей. На строительство же Фрунзенского радиуса, наоборот, добавят 3,8 миллиарда рублей.
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