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В. Филиппов: Образ Москвы на мировых киноэкранах должен набрать популярность в течение пяти лет
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В. Филиппов: Образ Москвы на мировых киноэкранах должен набрать популярность в течение пяти лет 

Агентство «Москва» 1 час назад
Образ Москвы на мировых киноэкранах должен набрать популярность в течение пяти лет и стать не менее известным, чем Лондон или Нью-Йорк. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя департамента культуры Москвы Владимир Филиппов.
«Мы должны сделать так, чтобы в течение пяти лет на экранах мировых кинотеатров Москва стала не менее популярна, чем Лондон, Париж, Нью-Йорк. Многие кинокартины разворачиваются в этих городах. Нам очень важно, чтобы давление на кинопроизводителя в Москве минимизировалось», — сказал В. Филиппов.
Он напомнил, что в Москве создана кинокомиссия, которая в режиме одного окна будет решать вопросы о поддержке съемок на территории Москвы.
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