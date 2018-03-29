В. Филиппов: Образ Москвы на мировых киноэкранах должен набрать популярность в течение пяти лет

Образ Москвы на мировых киноэкранах должен набрать популярность в течение пяти лет и стать не менее известным, чем Лондон или Нью-Йорк . Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя департамента культуры Москвы Владимир Филиппов.

«Мы должны сделать так, чтобы в течение пяти лет на экранах мировых кинотеатров Москва стала не менее популярна, чем Лондон, Париж, Нью-Йорк. Многие кинокартины разворачиваются в этих городах. Нам очень важно, чтобы давление на кинопроизводителя в Москве минимизировалось», — сказал В. Филиппов.

Он напомнил, что в Москве создана кинокомиссия, которая в режиме одного окна будет решать вопросы о поддержке съемок на территории Москвы.