С. Собянин: Карта «Музей в подарок» появится в продаже 2 апреля 

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 2 апреля в продаже появится карта «Музей в подарок». Об этом мэр столицы написал в соцсети «ВКонтакте».
«2 апреля в продаже появится карта «Музей в подарок» — это абонемент на 10 посещений столичных музеев в течение полугода. Пока пройти по нему без очереди можно в 13 музеев, но список будет постоянно дополняться», — написал С. Собянин.
Как сообщается на сайте мэра Москвы, по этой карте можно будет посетить музей Москвы, Галерею Ильи Глазунова и Дом Гоголя. Карта на 10 посещений стоит 2 тыс. 150 руб.