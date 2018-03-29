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С. Собянин: Карта «Музей в подарок» появится в продаже 2 апреля
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С. Собянин: Карта «Музей в подарок» появится в продаже 2 апреля 

Агентство «Москва» 1 час назад
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 2 апреля в продаже появится карта «Музей в подарок». Об этом мэр столицы написал в соцсети «ВКонтакте».
«2 апреля в продаже появится карта «Музей в подарок» — это абонемент на 10 посещений столичных музеев в течение полугода. Пока пройти по нему без очереди можно в 13 музеев, но список будет постоянно дополняться», — написал С. Собянин.
Как сообщается на сайте мэра Москвы, по этой карте можно будет посетить музей Москвы, Галерею Ильи Глазунова и Дом Гоголя. Карта на 10 посещений стоит 2 тыс. 150 руб.
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