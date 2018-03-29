С. Собянин: Карта «Музей в подарок» появится в продаже 2 апреля

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 2 апреля в продаже появится карта «Музей в подарок». Об этом мэр столицы написал в соцсети «ВКонтакте».

«2 апреля в продаже появится карта «Музей в подарок» — это абонемент на 10 посещений столичных музеев в течение полугода. Пока пройти по нему без очереди можно в 13 музеев, но список будет постоянно дополняться», — написал С. Собянин.