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Пожарное депо со скалодромом построят в новой Москве
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Пожарное депо со скалодромом построят в новой Москве 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: Новые Округа
МОСКВА, 29 мар — РИА Недвижимость. Пожарное депо со скалодромом построят в поселении Вороновское в новой Москве, говорится в сообщении Москомархитектуры.
"Столичные власти согласились с внесением изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города Москвы для территории расположенной по адресу: ТиНАО, поселение Вороновское, поселок ЛМС, микрорайон Центральный, владение 34", — уточняется в пресс-релизе.
В нем говорится, что на территории действующей пожарной станции в поселении Вороновское планируется построить дополнительное пожарное депо с учебно-тренировочной башней и скалодромом. Оно рассчитано на четыре пожарных автомобиля. Площадь нового здания составит около 3,5 тысяч квадратных метров. Здание будет переменной этажности от двух до четырех этажей.
Для сотрудников будет создана учебно-тренировочная зона. Здесь построят специальную башню со скалодромом, появятся спортивные площадки, полоса препятствий с беговой дорожкой длинной 50 метров и тренировочный пожарный гидрант, добавляется в сообщении.
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