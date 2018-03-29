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В пасхальную ночь в Калуге будут работать восемь троллейбусных маршрутов
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В пасхальную ночь в Калуге будут работать восемь троллейбусных маршрутов 

Калуга 24 48 минут назад
Фото: Калуга 24
В ночь на 8 апреля, когда православные будут отмечать Пасху, после завершения праздничных богослужений верующих в Калуге развезут по домам троллейбусы. Как сообщили в городской управе, троллейбусы будут отправляться с площади Старый Торг по восьми маршрутам: № 1 — улица Ленина — вокзал Калуга-1; № 2 — Московская улица — Терепец; № 3 — улица Салтыкова-Щедрина — КЗТА — площадь Победы — кинотеатр «Центральный» и далее по Московской улице в депо; №6 — улица Гагарина — улица Кирова — площадь Победы — улица Маршала Жукова до остановки «Дубрава», далее по маршруту № 6 в депо № 8 — по Московской улице через Московскую площадь и Ольговскую улицу; № 9 — по Московской улице до поселка Северного; № 10 — по Московской улице через Московскую площадь до улицы Гурьянова; № 18 — по улице Гагарина через сквер Мира до улицы Генерала Попова.
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