В СВАО благоустроят участок Гостиничного проезда от станции метро «Окружная» до станции МЦК

Работы планируется окончить уже к концу мая 2019 года.. После того как было проведено обсуждение на совещании в префектуре СВАО, глава управы района Марфино решила, что вскоре стоит начать работы по благоустройству Гостиничного проезда и подходов к станции МЦК. Сообщается, что в рамках соответствующей программы в первую очередь изменения коснутся участка Гостиничного проезда от станции метро «Окружная» до одноименной станции МЦК. По плану работы должны окончиться до конца мая следующего года. Сам проект благоустройства территории от Гостиничного проезда до Гостиничной улицы в сейчас находится в стадии разработки. Будь в курсе новостей, подписывайся на наш Telegram — https://t.me/mosnewsmoscow. Участок Гостиничного проезда от станции метро «Окружная» до станции МЦК благоустроят до конца мая. Вопросы благоустройства территории ТПУ «Окружная» обсудили на совещании в префектуре СВАО. Как сообщила глава управы района Марфино Любовь Сабирзянова, в первую очередь будут благоустроены Гостиничный проезд и подходы к станции МЦК. — В рамках соответствующей программы в первую очередь изменения коснутся участка Гостиничного проезда от станции метро «Окружная» до одноименной станции МЦК — его благоустроят до конца мая. Проект благоустройства территории от Гостиничного проезда до Гостиничной улицы в данный момент находится в стадии разработки — его реализация намечена на 2019 год, — подчеркнула Любовь Сабирзянова. Отмечается, что все вышеперечисленные территории оборудуют новым асфальтовым полотном и бортовым камнем.

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