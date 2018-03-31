Семь пешеходных переходов через Московское центральное кольцо планируется построить до 2020 г.

Сергей Собянин. Строительство семи пешеходных переходов через Московское центральное кольцо (МЦК) планируется завершить до 2020 г. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал мэр Москвы

«Скоро начнем строить пешеходный переход через МЦК, который соединит Старокоптевский пер. и ул. Михалковская. До 2020 г. построим еще 6 переходов», — написал мэр.

Он уточнил, что переходы будут расположены в районе 2-го Красногвардейского проезда, Шелепихинского тупика, железнодорожной платформы «Тестовская», ул. Врубеля, проспекта Мира и проезда Подбельского.