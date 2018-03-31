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Семь пешеходных переходов через Московское центральное кольцо планируется построить до 2020 г.
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Семь пешеходных переходов через Московское центральное кольцо планируется построить до 2020 г. 

Агентство «Москва» 23 минуты назад
Строительство семи пешеходных переходов через Московское центральное кольцо (МЦК) планируется завершить до 2020 г. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал мэр Москвы Сергей Собянин.
«Скоро начнем строить пешеходный переход через МЦК, который соединит Старокоптевский пер. и ул. Михалковская. До 2020 г. построим еще 6 переходов», — написал мэр.
Он уточнил, что переходы будут расположены в районе 2-го Красногвардейского проезда, Шелепихинского тупика, железнодорожной платформы «Тестовская», ул. Врубеля, проспекта Мира и проезда Подбельского.
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