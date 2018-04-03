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Пешеходные переходы через МЦК построят по просьбе жителей столицы
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Пешеходные переходы через МЦК построят по просьбе жителей столицы 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Пешеходные переходы через Московское центральное кольцо появятся в районах Пресненский, Сокол, Коптево, Ростокино и Богородское.
Как рассказал глава департамента строительства столицы Андрей Бочкарев, переходы обеспечат безопасное и комфортное передвижение горожан. Решение о строительстве принял Сергей Собянин после обращений жителей города.
Бочкарев добавил, что в составе транспортно-пересадочных узлов "ЗИЛ" и «Локомотив» построят дополнительные вестибюли.
В департаменте строительства отметили, что всего в Москве в 2018 году появится семь внеуличных переходов через МЦК. Еще три перехода построят в центре города. Реконструируют переходы на улице Тестовская, Шмитовском проезде. Новые переходы соединят улицу Врубеля и 1-й Волоколамский проезд, улицу Михалковская и проезд Черепановых. Также надземный переход появится через проспект Мира и на 3-м проезде Подбельского.
Ранее пешеходный переход с зеркальной стеной возвели на Мичуринском проспекте. В 2019 году планируется открыть надземный переход с траволаторами через проспект Андропова.
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