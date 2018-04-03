Пешеходные переходы через МЦК построят по просьбе жителей столицы

Пешеходные переходы через Московское центральное кольцо появятся в районах Пресненский, Сокол, Коптево, Ростокино и Богородское

Как рассказал глава департамента строительства столицы Андрей Бочкарев , переходы обеспечат безопасное и комфортное передвижение горожан. Решение о строительстве принял Сергей Собянин после обращений жителей города.

Бочкарев добавил, что в составе транспортно-пересадочных узлов " ЗИЛ " и «Локомотив» построят дополнительные вестибюли.

В департаменте строительства отметили, что всего в Москве в 2018 году появится семь внеуличных переходов через МЦК. Еще три перехода построят в центре города. Реконструируют переходы на улице Тестовская, Шмитовском проезде. Новые переходы соединят улицу Врубеля и 1-й Волоколамский проезд, улицу Михалковская и проезд Черепановых. Также надземный переход появится через проспект Мира и на 3-м проезде Подбельского.

Ранее пешеходный переход с зеркальной стеной возвели на Мичуринском проспекте. В 2019 году планируется открыть надземный переход с траволаторами через проспект Андропова.