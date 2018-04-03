Новые переходы через МЦК будут строиться по просьбам москвичей

Новые пешеходные переходы через Московское центральное кольцо будут строиться с учетом требований жителей города, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы

«Решение о строительстве новых пешеходных переходов через МЦК мэром Москвы Сергеем Собяниным принято на основании обращения москвичей. Безопасные переходы будут построены для обеспечения доступности для пешеходов в районах Пресненский, Сокол, Коптево, Ростокино и Богородское . Также планируется строительство дополнительных вестибюлей (конкорсов) в составе ТПУ «ЗИЛ» и ТПУ «Локомотив», — сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев

Всего в 2018 году планируется строительство семи внеуличных пешеходных переходов через МЦК.

В ЦАО будет построено три пешеходных перехода. Планируется реконструировать и продлить переход в районе дома 10 по улице Тестовская, здесь же планируется строительство нового пешеходного перехода. Будет реконструирован, и продлен законсервированный существующий подземный пешеходный переход в районе дома 37 на Шмитовском проезде.

Надземный пешеходный переход, соединяющий улицу Врубеля и 1-й Волоколамский проезд появится на границе САО и СЗАО, в районе дома 7 по улице Панфилова.

В Северном округе также планируется строительство надземного пешеходного перехода, который соединит улицу Михалковскую и проезд Черепановых. В СВАО будет построен надземный пешеходный переход через проспект Мира, в районе владения 207.

В Восточном административном округе планируется строительство надземного пешеходного перехода на 3-ем проезде Подбельского.