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Новые переходы через МЦК будут строиться по просьбам москвичей
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Новые переходы через МЦК будут строиться по просьбам москвичей 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Новые пешеходные переходы через Московское центральное кольцо будут строиться с учетом требований жителей города, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.
«Решение о строительстве новых пешеходных переходов через МЦК мэром Москвы Сергеем Собяниным принято на основании обращения москвичей. Безопасные переходы будут построены для обеспечения доступности для пешеходов в районах Пресненский, Сокол, Коптево, Ростокино и Богородское. Также планируется строительство дополнительных вестибюлей (конкорсов) в составе ТПУ «ЗИЛ» и ТПУ «Локомотив», — сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
Всего в 2018 году планируется строительство семи внеуличных пешеходных переходов через МЦК.
В ЦАО будет построено три пешеходных перехода. Планируется реконструировать и продлить переход в районе дома 10 по улице Тестовская, здесь же планируется строительство нового пешеходного перехода. Будет реконструирован, и продлен законсервированный существующий подземный пешеходный переход в районе дома 37 на Шмитовском проезде.
Надземный пешеходный переход, соединяющий улицу Врубеля и 1-й Волоколамский проезд появится на границе САО и СЗАО, в районе дома 7 по улице Панфилова.
В Северном округе также планируется строительство надземного пешеходного перехода, который соединит улицу Михалковскую и проезд Черепановых. В СВАО будет построен надземный пешеходный переход через проспект Мира, в районе владения 207.
В Восточном административном округе планируется строительство надземного пешеходного перехода на 3-ем проезде Подбельского.
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