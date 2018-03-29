Власти Москвы передадут львят Киру и Кальянчика Липецкому зоопарку

Департамент природопользования Москвы передаст двух львов, которые живут в Центре передержки диких животных, Липецкому зоопарку. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе департамента.

«У нас уже налажено постоянное сотрудничество с Липецким зоопарком. В зоопарке хорошие условия содержания животных. Не так давно мы передали коллегам двух зеленоградских медведей Мишу и Машу. Появление диких животных в Москве — результат безответственного поведения людей. Закон о животном мире крайне необходим. Мы с нетерпением ждем когда на разных уровнях он будет принят», — сказал руководитель департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский

Как уточняется, в Липецкий зоопарк передадут львицу Киру, которую обнаружили вместе с другим львенком, Лемиком, зимой 2017 г. в промзоне московского района Бирюлево инспекторами департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, во время патрулирования на ул. 3-я Никопольская (Бирюлево Западное). Документов на них инспекторы не получили. До настоящего времени найденные животные проживали в центре передержки диких животных «Простар+» департамента природопользования.