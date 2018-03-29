Ещё
Власти Москвы передадут львят Киру и Кальянчика Липецкому зоопарку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Власти Москвы передадут львят Киру и Кальянчика Липецкому зоопарку 

Агентство «Москва» 1 час назад
Департамент природопользования Москвы передаст двух львов, которые живут в Центре передержки диких животных, Липецкому зоопарку. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе департамента.
«У нас уже налажено постоянное сотрудничество с Липецким зоопарком. В зоопарке хорошие условия содержания животных. Не так давно мы передали коллегам двух зеленоградских медведей Мишу и Машу. Появление диких животных в Москве — результат безответственного поведения людей. Закон о животном мире крайне необходим. Мы с нетерпением ждем когда на разных уровнях он будет принят», — сказал руководитель департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский.
Как уточняется, в Липецкий зоопарк передадут львицу Киру, которую обнаружили вместе с другим львенком, Лемиком, зимой 2017 г. в промзоне московского района Бирюлево инспекторами департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, во время патрулирования на ул. 3-я Никопольская (Бирюлево Западное). Документов на них инспекторы не получили. До настоящего времени найденные животные проживали в центре передержки диких животных «Простар+» департамента природопользования.
Второй львенок, которого передадут в Липецк — Кальянчик. Летом 2017 г. он был обнаружен в кальянной SAWINSKI smoke & bar в центре Москвы. Документов, подтверждающих законность происхождения львенка и владения им, проверяющим представлено не было. Животное было передано в центр реабилитации диких животных «Простар+» департамента природопользования.
Агентство «Москва»: последние новости
Ниже 20 градусов мороза опускались столбики термометра в столичном регионе в ночь на 29 марта Новые рейсы автобусов из Москвы в Донецк запустят с 29 марта с автостанции «Красногвардейская» Более 40 млн пассажиров перевез наземный транспорт Москвы с бестурникетной системой за два месяца
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«С чего это я должен их жалеть?»551
«Это шок»: Захарова о презентации Британии476
Чиновников наказали за банкет в день траура56
Блогер Варламов задержан в Москве429
Пока вы спали: Рак может даровать бессмертие24
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
00:59
Самбурская попросила людей исполнять свои обязанности
Шоу-бизнес
00:26
Известная актриса рассказала о борьбе с раком
Шоу-бизнес
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Другое
05:24
Вскрылась правда о ремонте для Киркорова
Шоу-бизнес
00:33
Пока вы спали: Рак может даровать бессмертие
Общество
04:35
Из Москвы запустят автобусы в Донецк
Новости Москвы
02:19
Чиновников наказали за банкет в день траура
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение