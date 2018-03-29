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Определена судьба найденного в Москве львенка
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Найденных в прошлом году в Москве двух львят передадут в Липецкий зоопарк 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Львенка Кальянчика, изъятого из одной из кальянных Москвы, а также львицу Киру, обнаруженную в московском районе Бирюлево, передадут из центра передержки в Липецкий зоопарк, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования.
Львица Кира была обнаружена зимой 2017 года в промышленной зоне московского района Бирюлево инспекторами департамента во время патрулирования. До настоящего времени молодая львица проживала в подведомственном департаменту центре реабилитации диких животных "Простар+". Туда же поступил и львенок Кальянчик, обнаруженный летом 2017 года в кафе в центре столицы, собственниками которого не были предоставлены документы, подтверждающие законность владения зверем.
"В Липецкий зоопарк отправятся львица Кира, найденная в Бирюлево, и львенок Кальянчик, изъятый из московской кальянной. Животные одного возраста, проживали в одном вольере, хорошо контактируют друг с другом", — говорится в сообщении пресс-службы.
Как отметил руководитель департамента Антон Кульбачевский, между Москвой и Липецким зоопарком налажено постоянное сотрудничество.
"В зоопарке хорошие условия содержания животных. Не так давно мы передали коллегам двух зеленоградских медведей Мишу и Машу. Что касается случаев с дикими кошками, то, к сожалению, подобные истории мы фиксируем все чаще, и это результат безответственного поведения людей. Поэтому закон о защите диких животных в Москве крайне необходим", — подчеркнул глава ведомства.
Закон о защите диких животных в Москве могут принять в первом чтении в 2018 году. Законом предлагается установить правила по содержанию экзотических и диких животных в квартирах. Как ранее сообщил РИА Новости Кульбачевский, закон прошел краудсорсинговый проект, в котором участвовало свыше 2,8 тысяч москвичей, многие его участники активно высказывались за полный запрет заводить диких животных в квартирах.
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