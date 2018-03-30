Жители Вороновского смогут посетить закрытые памятники Москвы

С 18 апреля жители и гости столицы в рамках Фестиваля культурного наследия, приуроченного к Международному дню охраны памятников, смогут посетить самые закрытые памятники, также запланированы пешеходные и велосипедные экскурсии, квесты.

Алексей Емельянов. "Фестиваль стартует 18 апреля и продлится до конца мая", — заявил руководитель Департамента культурного наследия г. Москвы

Отметим, что Дни исторического и культурного наследия проходят в Москве каждый год в апреле и мае. В это время любой желающий может посетить знаменитые столичные памятники архитектуры, доступ в которые в обычное время ограничен.