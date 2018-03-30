Ещё
Жители Вороновского смогут посетить закрытые памятники Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Вороновского смогут посетить закрытые памятники Москвы 

Администрация поселения Вороновское 33 минуты назад
Фото: Администрация поселения Десеновское
С 18 апреля жители и гости столицы в рамках Фестиваля культурного наследия, приуроченного к Международному дню охраны памятников, смогут посетить самые закрытые памятники, также запланированы пешеходные и велосипедные экскурсии, квесты.
"Фестиваль стартует 18 апреля и продлится до конца мая", — заявил руководитель Департамента культурного наследия г. Москвы Алексей Емельянов.
Отметим, что Дни исторического и культурного наследия проходят в Москве каждый год в апреле и мае. В это время любой желающий может посетить знаменитые столичные памятники архитектуры, доступ в которые в обычное время ограничен.
Администрация поселения Вороновское: последние новости
Плотины обеспечили безопасность тысячи домовладений в период половодья в Новой Москве Около 20 образовательных учреждений возведут в Новой Москве Подать заявку на получение нового полиса ОМС можно на сайте Госуслуг
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию499
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ284
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек37
Тело Мавроди оказалось никому не нужно76
В Крыму высмеяли заявление Киева анекдотом87
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
04:41
Жителям Волоколамска выдали респираторы
Общество
Гусь наказал издевающегося над ним американца
В мире Общество
02:46
30-летняя Ирина Муравьева сыграла школьницу
Шоу-бизнес
03:52
Начало апреля будет дождливым и теплым
Общество Новости Москвы
00:25
В Плесецке запустили «Сармат»
Оружие Армия
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
00:24
В Таиланде автобус загорелся на ходу
Происшествия Автоспорт/Мотоспорт
03:32
США высылают торгпреда России
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение