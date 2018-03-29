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Детский сад и школу откроют на территории Новой Москвы
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Детский сад и школу откроют на территории Новой Москвы до конца 2018 года 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Детский сад и школу откроют на территории Новой Москвы до конца 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
Столичные власти планируют открыть до конца 2018 года детский сад и школы на улице Александры Монаховой в Новой Москве.
"В рамках реализации жилого комплекса в Троицком и Новомосковском административном округе (ТиНАО) инвестор до конца года планирует ввести в эксплуатацию детский сад для 150 малышей и школу на 1,1 тысячи учеников. Завершение строительства детского сада запланировано на III квартал 2018 года, школы — на IV квартал этого года", — сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.
Он также добавил, что строительство и ввод новых социальных объектов проходит в рамках реализации проекта Жилищного комплекса (ЖК) «Бунинские луга» в поселении Сосенское на улице Александры Монаховой. По его словам, осуществление проекта позволит повысить обеспеченность обеспечить населения Новой Москвы объектами социальной сферы, отмечает пресс-служба ведомства.
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