Детский сад и школу откроют на территории Новой Москвы до конца 2018 года

Детский сад и школу откроют на территории Новой Москвы до конца 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

Столичные власти планируют открыть до конца 2018 года детский сад и школы на улице Александры Монаховой в Новой Москве.

"В рамках реализации жилого комплекса в Троицком и Новомосковском административном округе (ТиНАО) инвестор до конца года планирует ввести в эксплуатацию детский сад для 150 малышей и школу на 1,1 тысячи учеников. Завершение строительства детского сада запланировано на III квартал 2018 года, школы — на IV квартал этого года", — сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Он также добавил, что строительство и ввод новых социальных объектов проходит в рамках реализации проекта Жилищного комплекса (ЖК) «Бунинские луга» в поселении Сосенское на улице Александры Монаховой. По его словам, осуществление проекта позволит повысить обеспеченность обеспечить населения Новой Москвы объектами социальной сферы, отмечает пресс-служба ведомства.