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Потепление до плюс 11 градусов ожидается в Москве 2 апреля
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Потепление до плюс 11 градусов ожидается в Москве 2 апреля 

РИАМО 40 минут назад
Фото: РИАМО
Предстоящий понедельник, 2 апреля, может стать самым теплым днем с начала 2018 года, воздух прогреется до 11 градусов тепла, сообщил РИАМО в четверг ведущий специалист Гидрометцентра Анатолий Цыганков.
«Располагаем точным прогнозом до 4 апреля, можем отметить, что понедельник, 2 апреля, станет самым теплым из этих дней. Температура воздуха в центре Москвы может составить плюс 11 градусов», — сказал Цыганков.
Он добавил, что не исключено, что вслед за потеплением в столицу придет небольшое похолодание.
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