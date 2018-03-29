Потепление до плюс 11 градусов ожидается в Москве 2 апреля

Предстоящий понедельник, 2 апреля, может стать самым теплым днем с начала 2018 года, воздух прогреется до 11 градусов тепла, сообщил РИАМО в четверг ведущий специалист Гидрометцентра Анатолий Цыганков

«Располагаем точным прогнозом до 4 апреля, можем отметить, что понедельник, 2 апреля, станет самым теплым из этих дней. Температура воздуха в центре Москвы может составить плюс 11 градусов», — сказал Цыганков.

Он добавил, что не исключено, что вслед за потеплением в столицу придет небольшое похолодание.