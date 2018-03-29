Пятиметровый «Белый город» и 14 домиков для чтения построят в центре Москвы в рамках «Пасхального дара»

К фестивалю «Пасхальный дар» построят новые арт-объекты: в центре столицы появится город, символизирующий московские и подмосковные храмы и монастыри, также будут установлены удобные домики для чтения. Об этом сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

«С 7 по 15 апреля в столице пройдет весенний фестиваль «Пасхальный дар», площадки которого украсят в соответствии с духом этого всеми любимого праздника. К примеру, на Тверской площади вырастет ажурный «Белый город», символизирующий московские и подмосковные храмы и монастыри, а на ул. Новый Арбат появятся яркие и удобные «Домики для чтения», ведь именно чтение  один из важнейших инструментов добра, а книги учат нас любви, чуткости и неравнодушному отношению друг к другу», — говорится в сообщении.

Как уточняется, декор фестивальной площадки на Тверской площади будет решен в белом и золотом цветах, а также в цвете небесной лазури. «Вокруг памятника Юрию Долгорукому установят „здания Белого города“: арт-объекты высотой до 4,7 м — собирательный образ самых значимых и известных московских и подмосковных белокаменных храмов и монастырских построек. Макеты будут снабжены информационными стендами, которые расскажут об истории храмов и монастырей», — пояснили в оргкомитете.

Там также добавили, что домики на ул. Новый Арбат (их будет 14) придуманы специально для тех, кто любит читать на свежем воздухе: в некоторых из них повесят гамаки. Стены домиков украсят «весенние» стихи любимых всеми поэтов.

Ежегодный весенний фестиваль «Пасхальный дар» организован в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». Впервые этот фестиваль прошел в столице в 2014 г. В 2018 г. площадок «Пасхального дара» будет 38: они откроются на столичных улицах и площадях, в городских парках и на территориях вблизи московских храмов. Посетителей ждут пасхальные угощения от московских рестораторов и большой выбор сувениров. Также запланированы многочисленные концерты, спектакли, творческие мастер-классы и другие развлечения. У гостей фестиваля будет возможность поучаствовать в разнообразных благотворительных проектах.