Более 150 арт‑объектов украсят Москву в рамках фестиваля «Пасхальный дар»

На 38 площадках Москвы к фестивалю «Пасхальный дар» появится свыше 150 арт-объектов, среди них будут «деревья добра», «здания Белого города» и другие, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

«Уже 7 апреля в столице стартует фестиваль «Пасхальный дар». На 38 площадках по всему городу — на улицах и площадях, в парках, возле московских храмов — гостей ждут самые вкусные пасхальные угощения, необычные сувениры и разнообразная культурная программа. Почувствовать настроение праздника и весны помогут арт-объекты: на городских площадках их установят более 150», — говорится в сообщении.

Часть украшений, включая «деревья добра», «пасхальные деревья», «здания Белого города» создают специально для «Пасхального дара», тогда как другие (к примеру, грандиозное восьмиметровое пасхальное яйцо) радуют москвичей и туристов уже не первый год.

Так как главная тема этого весеннего фестиваля — благотворительность, на всех семнадцати городских площадках «Пасхального дара» вырастут «деревья добра». Это плоские двухметровые деревья с «листвой» в виде магнитных сердечек белого цвета, скрывающих зеленую крону. Участвуя в благотворительных проектах фестиваля, гости смогут снимать сердечки-магниты (их можно будет взять себе на память) и тем самым помогать «деревьям» поскорее встретить весну и «зазеленеть».

Среди самых необычных площадок — Тверская площадь. Здесь над посетителями раскинется «весеннее небо» с белыми облаками (ажурные конструкции из металлической сетки, выкрашенной в белый цвет). Вокруг памятника Юрию Долгорукому установят «здания Белого города»: арт-объекты высотой до 4,7 метра — собирательный образ самых значимых и известных московских и подмосковных белокаменных храмов и монастырских построек. Макеты будут снабжены информационными стендами, которые расскажут об истории храмов и монастырей.

Часть арт-объектов знакома посетителям по предыдущим фестивалям цикла «Московские сезоны».