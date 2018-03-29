На салатовой ветке столичного метро произошел сбой из-за поломки поезда

В нижней части салатовой ветки московского метро из-за поломки поезда в тоннеле произошел сбой в графике движения.

Об этом сообщает telegram-канал Mash. Источник пишет, что из-за поломки поезда встало движение на участке, а на платформах станций образовались давки. Пассажиров станции «Печатники» просили покинуть станцию.

В своем twitter-аккаунте столичное метро подтвердило информацию о трудностях на Люблинско-Дмитровской линии. Спустя некоторое время в пресс-службе подземки сообщили, что поломка устранена, а поезда двигаются в соответствии с графиком.