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На салатовой ветке столичного метро произошел сбой из-за поломки поезда
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На салатовой ветке столичного метро произошел сбой из-за поломки поезда 

ИД «Собеседник» 1 час назад
В нижней части салатовой ветки московского метро из-за поломки поезда в тоннеле произошел сбой в графике движения.
Об этом сообщает telegram-канал Mash. Источник пишет, что из-за поломки поезда встало движение на участке, а на платформах станций образовались давки. Пассажиров станции «Печатники» просили покинуть станцию.
В своем twitter-аккаунте столичное метро подтвердило информацию о трудностях на Люблинско-Дмитровской линии. Спустя некоторое время в пресс-службе подземки сообщили, что поломка устранена, а поезда двигаются в соответствии с графиком.
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