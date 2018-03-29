К системе «Электронный дом» подключилось 250 домов

Система жилищного самоуправления "Электронный дом" пользуется спросом среди москвичей, к ней подключилось уже свыше 250 домов, заявил в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента информационных технологий Артем Ермолаев.
В конце февраля мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запуске "Электронного дома". Тогда сообщалось, что жители на данной площадке смогут обсуждать темы, которые для них являются важными, проводить опросы и заочные собрания собственников.
"В ходе стартовавшего пилотного проекта мы пока ограничили темы для опросов и информирования рамками жизнедеятельности дома. Будем смотреть, как работает, совершенствовать сервис. Отдельно хочу заметить, что он ("Электронный дом") определенно пользуется спросом: к сегодняшнему дню уже более 250 домов подали заявки на различные виды информирования", — сказал Ермолаев.