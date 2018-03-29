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В московском транспорте стало меньше «зайцев»
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В московском транспорте стало меньше «зайцев» 

Мир24 56 минут назад
Фото: Мир24
В московских автобусах с безтурникетной системой не оплачивают проезд 5% пассажиров. Об этом заявил «Российской газете» заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.
«В начале года, когда сняли турникеты на автобусах, количество безбилетников доходило до 13% — большой рост. Средний показатель на наземном транспорте не превышает 3-5%. На бестурникетных маршрутах эта цифра составляет порядка 5%, что незначительно больше, чем в остальном транспорте», — сказал он.
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Ликсутов заметил, что если в транспорте появляется безбилетник, сами пассажиры напоминают ему о необходимости провалидировать билет.
«В целом в транспорте стало на 62% больше пассажиров, оплачивающих свой проезд. Это дает возможность быстро обновлять подвижной состав городского транспорта», — подчеркнул чиновник.
Он напомним, что в настоящее время войти во все двери можно на 77 автобусных и 27 трамвайных маршрутах. Средняя поездка в наземном транспорте для пассажиров составляет 35-40 минут.
Ранее сообщалось, что за первый месяц этого года автобусы с безтурникетной системой перевезли в Москве 20 млн пассажиров. Турникеты убрали на 73 маршрутах.
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