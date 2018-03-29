Интервалы движения поездов Люблинско–Дмитровской линии метро увеличены по техническим причинам 

Об этом сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.
Интервалы движения поездов на Люблинско–Дмитровской линии Московского метрополитена были увеличены в четверг, 29 марта.
— Люблинско-Дмитровская линия. Увеличены интервалы движения поездов на центральном участке в сторону севера по техническим причинам, — сообщила пресс-служба столичного метро в социальной сети Twitter.
Люблинско-Дмитровская линия. Увеличены интервалы движения поездов на центральном участке в сторону севера по техническим причинам. Приносим свои извинения.
— Московское метро (@MetroOperativno) 29 марта 2018 г.
Сотрудники метрополитена приносят извинения пассажирам за доставленные неудобства.
МЕЖДУ ТЕМ Поезда Калужско-Рижской линии метро следуют по графику