Интервалы движения поездов Люблинско–Дмитровской линии метро увеличены по техническим причинам

Об этом сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Интервалы движения поездов на Люблинско–Дмитровской линии Московского метрополитена были увеличены в четверг, 29 марта.

— Люблинско-Дмитровская линия. Увеличены интервалы движения поездов на центральном участке в сторону севера по техническим причинам, — сообщила пресс-служба столичного метро в социальной сети Twitter.

Люблинско-Дмитровская линия. Увеличены интервалы движения поездов на центральном участке в сторону севера по техническим причинам. Приносим свои извинения.

— Московское метро (@MetroOperativno) 29 марта 2018 г.

Сотрудники метрополитена приносят извинения пассажирам за доставленные неудобства.

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