Ещё
В Сосенском откроют новые детский сад и школу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Сосенском откроют новые детский сад и школу 

Комитет города Москвы по реализации инвестиционных проектов в строительстве 1 час назад
Фото: Комитет города Москвы по реализации инвестиционных проектов в строительстве
До конца этого года на улице Александры Монаховой в ТиНАО откроют детский сад и школу. Их строит инвестор в составе жилого комплекса. В детский сад смогут ходить 150 малышей, а школа рассчитана на 1100 учеников.
Как рассказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, строительство детского сада планируют завершить в третьем квартале 2018 года, школы — в четвертом квартале.
Всего проект предусматривает строительство 45 жилых домов, шести детских садов на 1675 мест и трех школ на 3500 мест, а также двух поликлиник на 615 посещений в смену, физкультурно-оздоровительного комплекса, паркингов более чем на девять тысяч машино-мест и объектов инженерной инфраструктуры. В период с 2015 по 2018 год в эксплуатацию ввели 11 многоэтажных жилых домов и детскую поликлинику на 140 посещений в смену.
Во дворах жилого комплекса располагаются детские и спортивные площадки, зоны отдыха, велосипедные дорожки. Для молодежи и любителей спорта есть площадки для воркаута. А шумные спортивные площадки для футбола и баскетбола вынесены за периметр дворов. Планируется воссоздать во дворах атмосферу широколиственного леса. Для этого здесь высадят липы, красные дубы, клены и черемуху, а также подлесок из боярышника и яблонь.
Летом 2017 года около одного из домов нового жилого комплекса построили детскую площадку с водными аттракционами. Благодаря особой водной системе в теплое время года здесь можно пускать кораблики по ручью и строить плотины.
Комитет города Москвы по реализации инвестиционных проектов в строительстве: последние новости
В Багратионовском проезде появится новая городская площадь Инвестор благоустроит территорию рядом с метро «Селигерская» Дворы-дачи появятся в жилом комплексе «Мещерский лес» в ближайшие два года
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это шок»: Захарова о презентации Британии347
«С чего это я должен их жалеть?»448
Пока вы спали: Рак может даровать бессмертие15
Блогер Варламов задержан в Москве392
Число пострадавших в Кемерово возросло259
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Другое
04:25
В столице ожидается до трех градусов тепла
Общество Новости Москвы
10:02
К системе «Электронный дом» подключилось 250 домов
Новости Москвы
01:03
Обитателей зоопарка переведут в летние вольеры
Новости Москвы
04:25
Стало известно, когда растает снег
Новости Москвы
04:03
Детей избавят от справок
Новости Москвы
02:58
Кто разрушил роман Натальи Фатеевой и Андрея Миронова
Шоу-бизнес
01:17
МиГ-31 «предотвратили бомбежку» в Арктике
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение