В Сосенском откроют новые детский сад и школу

До конца этого года на улице Александры Монаховой в ТиНАО откроют детский сад и школу. Их строит инвестор в составе жилого комплекса. В детский сад смогут ходить 150 малышей, а школа рассчитана на 1100 учеников.

Как рассказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев , строительство детского сада планируют завершить в третьем квартале 2018 года, школы — в четвертом квартале.

Всего проект предусматривает строительство 45 жилых домов, шести детских садов на 1675 мест и трех школ на 3500 мест, а также двух поликлиник на 615 посещений в смену, физкультурно-оздоровительного комплекса, паркингов более чем на девять тысяч машино-мест и объектов инженерной инфраструктуры. В период с 2015 по 2018 год в эксплуатацию ввели 11 многоэтажных жилых домов и детскую поликлинику на 140 посещений в смену.

Во дворах жилого комплекса располагаются детские и спортивные площадки, зоны отдыха, велосипедные дорожки. Для молодежи и любителей спорта есть площадки для воркаута. А шумные спортивные площадки для футбола и баскетбола вынесены за периметр дворов. Планируется воссоздать во дворах атмосферу широколиственного леса. Для этого здесь высадят липы, красные дубы, клены и черемуху, а также подлесок из боярышника и яблонь.

Летом 2017 года около одного из домов нового жилого комплекса построили детскую площадку с водными аттракционами. Благодаря особой водной системе в теплое время года здесь можно пускать кораблики по ручью и строить плотины.