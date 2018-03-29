В московском метро произошел сбой

Движение по Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы затруднено, сообщает официальный Twitter подземки.
Люблинско-Дмитровская линия. Увеличены интервалы движения поездов на центральном участке в сторону севера по техническим причинам. Приносим свои извинения. — Московское метро (@MetroOperativno) 29 марта 2018 г.
На центральном участке ветки увеличены интервалы движения составов в сторону севера. Отмечается, что затруднения вызваны техническими причинами.
«А подробности можно? 10 минут в перегоне стоим», — гласит первый же комментарий к записи.
Другие пользователи также сообщают о том, что поезда остановились в перегонах и не двигаются по 10-15 минут, а машинисты не объявляют причину. По словам одного из них, когда состав все же добрался до станции «Люблино», то пассажиров попросили покинуть его, а поезд продолжил стоять пустым.
«Вы на "Марьиной роще" станцию людьми хотите забить? Увозить-то будете?» — спрашивает другой.