Москвичи вспоминают жертв терактов на станциях метро «Парк культуры» и «Лубянка»

В четверг москвичи вспоминают жертв террористических актов, совершенных на станциях столичного метро «Парк культуры» и «Лубянка» в 2010 году.

Как передает корреспондент РИАМО, на обоих станциях «красной» ветки подземки в четверг установили столики, на которых разместили корзины с гвоздиками и черными траурными лентами. В этих местах пассажиры метро могут оставить цветы в память о погибших при взрывах.

29 марта 2010 года в столичном метро произошел двойной теракт. На станциях Сокольнической линии «Лубянка» и «Парк культуры» прогремели два взрыва, бомбы привели в действие террористки-смертницы.

Первый взрыв произошел в 07:55 на станции «Лубянка», эпицентр находился во втором вагоне поезда. Второй взрыв прогремел в 08:39 на станции «Парк культуры» в третьем вагоне состава. В результате терактов погиб 41 человек, 88 получили травмы разной степени тяжести.