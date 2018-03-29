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Москвичи вспоминают жертв терактов на станциях метро «Парк культуры» и «Лубянка»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Москвичи вспоминают жертв терактов на станциях метро «Парк культуры» и «Лубянка» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В четверг москвичи вспоминают жертв террористических актов, совершенных на станциях столичного метро «Парк культуры» и «Лубянка» в 2010 году.
Как передает корреспондент РИАМО, на обоих станциях «красной» ветки подземки в четверг установили столики, на которых разместили корзины с гвоздиками и черными траурными лентами. В этих местах пассажиры метро могут оставить цветы в память о погибших при взрывах.
29 марта 2010 года в столичном метро произошел двойной теракт. На станциях Сокольнической линии «Лубянка» и «Парк культуры» прогремели два взрыва, бомбы привели в действие террористки-смертницы.
Первый взрыв произошел в 07:55 на станции «Лубянка», эпицентр находился во втором вагоне поезда. Второй взрыв прогремел в 08:39 на станции «Парк культуры» в третьем вагоне состава. В результате терактов погиб 41 человек, 88 получили травмы разной степени тяжести.
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