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Дополнительная партия розовых колец с функцией карты «Тройка» поступила в продажу в метро
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Дополнительная партия розовых колец с функцией карты «Тройка» поступила в продажу в метро 

Агентство «Москва» 48 минут назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной подземки.
«В сувенирные витрины московского метрополитена поступила дополнительная партия колец с функцией карты «Тройка», выполненных в розовом цвете. Всего в продаже — более 150 таких колец», — пояснили в пресс-службе.
В метрополитене отметили, что розовые кольца-«Тройки» впервые были выпущены в продажу на День святого Валентина, и пользовались большой популярностью у пассажиров метро. Поэтому было принято решение выпустить дополнительную партию таких сувениров.
«Кроме того, в продаже в сувенирных витринах есть кольца черного цвета», — заключили в пресс-службе.
Как ранее сообщил Агентству «Москва» первый заместитель начальника Московского метрополитена по клиентской работе и стратегическому развитию Роман Латыпов, стоимость кольца с функцией карты «Тройка» составит 2,2 тыс. руб.
Первая партия колец тиражом 500 штук с функцией карты «Тройка» поступила в продажу в конце октября 2017 г. Сувениры с функцией транспортной карты позволяют оплатить проезд везде, где действует карта «Тройка»: в метрополитене, на Московском центральном кольце, в наземном транспорте.
Стойки «Живое общение», на которых расположены сувенирные витрины, теперь есть на 11 станциях подземки: «Площадь Революции», «Арбатская» и «Киевская» Арбатско-Покровской линии; «Павелецкая» Замоскворецкой линии; «Пушкинская» и «Баррикадная» Таганско-Краснопресненской линии; «Комсомольская», «Белорусская», «Парк культуры» Кольцевой линии; «Китай-город» Калужско-Рижской линии и «Сретенский бульвар» Люблинско-Дмитровской линии.
Кроме того, сувениры можно приобрести во флагманских магазинах метро на станциях «Маяковская» (Замоскворецкая линия) и «Трубная» (Люблинско-Дмитровская линия).
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