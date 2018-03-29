Дополнительная партия розовых колец с функцией карты «Тройка» поступила в продажу в метро

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной подземки.

«В сувенирные витрины московского метрополитена поступила дополнительная партия колец с функцией карты «Тройка», выполненных в розовом цвете. Всего в продаже — более 150 таких колец», — пояснили в пресс-службе.

В метрополитене отметили, что розовые кольца-«Тройки» впервые были выпущены в продажу на День святого Валентина, и пользовались большой популярностью у пассажиров метро. Поэтому было принято решение выпустить дополнительную партию таких сувениров.

«Кроме того, в продаже в сувенирных витринах есть кольца черного цвета», — заключили в пресс-службе.

Как ранее сообщил Агентству «Москва» первый заместитель начальника Московского метрополитена по клиентской работе и стратегическому развитию Роман Латыпов , стоимость кольца с функцией карты «Тройка» составит 2,2 тыс. руб.

Первая партия колец тиражом 500 штук с функцией карты «Тройка» поступила в продажу в конце октября 2017 г. Сувениры с функцией транспортной карты позволяют оплатить проезд везде, где действует карта «Тройка»: в метрополитене, на Московском центральном кольце, в наземном транспорте.

Стойки «Живое общение», на которых расположены сувенирные витрины, теперь есть на 11 станциях подземки: «Площадь Революции», «Арбатская» и «Киевская» Арбатско-Покровской линии; «Павелецкая» Замоскворецкой линии; «Пушкинская» и «Баррикадная» Таганско-Краснопресненской линии; «Комсомольская», «Белорусская», «Парк культуры» Кольцевой линии; «Китай-город» Калужско-Рижской линии и «Сретенский бульвар» Люблинско-Дмитровской линии.

Кроме того, сувениры можно приобрести во флагманских магазинах метро на станциях «Маяковская» (Замоскворецкая линия) и «Трубная» (Люблинско-Дмитровская линия).