Двухэтажные аэроэкспрессы перевезли почти 1,7 млн пассажиров за пять месяцев эксплуатации

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе компании «Аэроэкспресс».

«Двухэтажные поезда «Аэроэкспресс» курсируют на Внуковском и Домодедовском направлениях. Сейчас на маршруте Киевский вокзал- аэропорт Внуково задействовано четыре таких поезда, а на маршруте Павелецкий вокзал- аэропорт Домодедово — семь поездов. Одно из главных достоинств новых аэроэкспрессов — вместительность: в шестивагонном поезде — 700 мест. Примерно столько же пассажиров может перевезти 11-вагонный одноэтажный поезд (697 мест). Всего с 27 октября 2017 г. двухэтажные поезда перевезли почти 1,7 млн пассажиров», — отметили в пресс-службе паревозчика.

Там отметили, что новые поезда были изготовлены специально для «Аэроэкспресс» швейцарской компанией Stadler.