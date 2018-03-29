Ещё
Двухэтажные аэроэкспрессы перевезли почти 1,7 млн пассажиров за пять месяцев эксплуатации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Двухэтажные аэроэкспрессы перевезли почти 1,7 млн пассажиров за пять месяцев эксплуатации 

Агентство «Москва» 22 минуты назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе компании «Аэроэкспресс».
«Двухэтажные поезда «Аэроэкспресс» курсируют на Внуковском и Домодедовском направлениях. Сейчас на маршруте Киевский вокзал-аэропорт Внуково задействовано четыре таких поезда, а на маршруте Павелецкий вокзал-аэропорт Домодедово — семь поездов. Одно из главных достоинств новых аэроэкспрессов — вместительность: в шестивагонном поезде — 700 мест. Примерно столько же пассажиров может перевезти 11-вагонный одноэтажный поезд (697 мест). Всего с 27 октября 2017 г. двухэтажные поезда перевезли почти 1,7 млн пассажиров», — отметили в пресс-службе паревозчика.
Там отметили, что новые поезда были изготовлены специально для «Аэроэкспресс» швейцарской компанией Stadler.
Агентство «Москва»: последние новости
М.Ликсутов: Первый участок БКЛ метро перевез более 1,1 млн пассажиров с момента его открытия Новые рейсы автобусов из Москвы в Донецк запустят с 29 марта с автостанции «Красногвардейская» Полковник М.Воробьев возглавил ГУ Росгвардии по Москве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Число пострадавших в Кемерово возросло78
Россия приготовила ответ США151
Блогер Варламов задержан в Москве122
Азербайджан забраковал российское оружие329
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово417
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
04:34
Родные делят наследство Олега Анофриева
Шоу-бизнес
00:35
Блогер Варламов задержан в Москве
Происшествия
02:38
Россияне в США боятся оказаться в западне
Политика В мире
02:27
Россия приготовила ответ США
Политика
06:07
Число пострадавших в Кемерово возросло
Происшествия
01:06
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине
Украина В мире
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение