Детей избавят от справок

В Москве данные о здоровье детей будут автоматически передавать в школы

Сведения о здоровье ребенка в Москве из поликлиник будут автоматически передаваться в школы, ученикам не придется ходить за справками, сообщил в интервью РИА Новости руководитель департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев

"Это две медицинские системы, которые всегда существовали раздельно. Сегодня мы их объединяем. Это означает, что, например, ребенку после болезни при возвращении в школу не нужно идти за справкой в поликлинику, где дети, наоборот, болеют. Вместо этого ребенок идет в школу, где получают данные из поликлиники автоматически", — рассказал Ермолаев. Сегодня эти две системы, по его словам, существуют раздельно: если ученик, например, болел, то после выздоровления он должен пойти в поликлинику за справкой о том, что сейчас здоров.

"Мы сейчас протестировали решение в 6 школах и в этом году постепенно начинаем разворачивать систему. На то, чтобы она заработала в полном объеме, потребуется примерно 2,5 года", — добавил глава департамента. При этом школьный врач или медсестра также смогут при любом плохом самочувствии ребенка вносить соответствующую запись в электронную карту.

Он пояснил, что течение этого и следующего года система будет разворачиваться, а в дальнейшем в нее будут включаться дополнительные услуги и сервисы.