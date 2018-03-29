Детей избавят от справок

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В Москве данные о здоровье детей будут автоматически передавать в школы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сведения о здоровье ребенка в Москве из поликлиник будут автоматически передаваться в школы, ученикам не придется ходить за справками, сообщил в интервью РИА Новости руководитель департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев.
Сегодня эти две системы, по его словам, существуют раздельно: если ученик, например, болел, то после выздоровления он должен пойти в поликлинику за справкой о том, что сейчас здоров.
"Это две медицинские системы, которые всегда существовали раздельно. Сегодня мы их объединяем. Это означает, что, например, ребенку после болезни при возвращении в школу не нужно идти за справкой в поликлинику, где дети, наоборот, болеют. Вместо этого ребенок идет в школу, где получают данные из поликлиники автоматически", — рассказал Ермолаев.
При этом школьный врач или медсестра также смогут при любом плохом самочувствии ребенка вносить соответствующую запись в электронную карту.
"Мы сейчас протестировали решение в 6 школах и в этом году постепенно начинаем разворачивать систему. На то, чтобы она заработала в полном объеме, потребуется примерно 2,5 года", — добавил глава департамента.
Он пояснил, что течение этого и следующего года система будет разворачиваться, а в дальнейшем в нее будут включаться дополнительные услуги и сервисы.
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