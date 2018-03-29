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В московском регионе зафиксировали 20-градусные морозы
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В московском регионе зафиксировали 20-градусные морозы 

Мослента 35 минут назад
В ночь на 29 марта в столичном регионе столбики термометров опускались до минус 20 градусов. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на специалистов Гидрометцентра.
По оценкам экспертов, самая морозная по региону ночь отмечена в Черустях — там столбики термометров показали минус 20,1 градуса. Также сильные морозы фиксировались в Михайловском (минус 19,7 градуса), Новом Иерусалиме (минус 18,7 градуса), Наро-Фоминске (минус 16,3 градуса), а также в Клину и Волоколамске (минус 16,2 градуса).
В Москве, судя по данным метеостанции ВДНХ, минимальная температура воздуха минувшей ночью составила минус 12,3 градуса. До рекорда этот показатель не дотянул: минимальная температура этого дня была зафиксирована в 1952 году — в городе было минус 15,3 градуса.
В Москве все еще остался снег. По словам директора Гидрометцентра Романа Вильфанда, окончательно он растает к 25 апреля. «На полях, в пригородах он сойдет не раньше середины апреля. Но с городских территорий он исчезнет еще раньше, так как его будут вывозить коммунальные службы», — пояснил он.
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