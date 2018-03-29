Ниже 20 градусов мороза опускались столбики термометра в столичном регионе в ночь на 29 марта

Морозы более 20 градусов фиксировались в столичном регионе в ночь на четверг, 20 марта. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Как уточняется, самая морозная по региону ночь отмечена в Черустях — там столбики термометров показали минус 20,1 градуса. Также сильные морозы фиксировались в Михайловском (минус 19,7 градуса), Новом Иерусалиме (минус 18,7 градуса), Наро-Фоминске (минус 16,3 градуса), а также Клину и Волоколамске (минус 16,2 градуса).

Москве по данным метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха за прошедшую ночь составила минус 12,3 градуса. Отмечается, что такой показатель не стал рекордным: минимальная температура этого дня была зафиксирована 1952 г. — тогда столбики термометров в столице показали минус 15,2 градуса.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе 29 марта ожидается переменная облачность, без осадков и до 3 градусов тепла. Ветер слабый. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.