За два месяца более 40 млн москвичей проехались на транспорте без турникетов

"Сегодня войти во все двери можно на 77 автобусных и 27 трамвайных маршрутах. За два месяца этого года по ним перевезли более 40 миллионов пассажиров. За поездку пассажиры выигрывают до 15 минут. Средняя поездка в наземном транспорте у нас 35-40 минут, и для некоторых это существенная экономия по сути трети времени", — отметил заммэра.

По его словам, в начале года, когда только сняли турникеты на автобусах, количество безбилетников доходило до 13%. Сейчас средний показатель не превышает 3–5%. На бестурникетных маршрутах эта цифра составляет порядка 5%.

"В целом в транспорте стало на 62% больше пассажиров, оплачивающих свой проезд. Это дает возможность быстро обновлять подвижной состав городского транспорта", — отметил Ликсутов.

Он поблагодарил москвичей за то, что, несмотря на отсутствие турникетов, они оплачивают проезд полностью.