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За два месяца более 40 млн москвичей проехались на транспорте без турникетов
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За два месяца более 40 млн москвичей проехались на транспорте без турникетов 

Москва24 9 минут назад
Фото: Москва24
Более 40 миллионов пассажиров проехались на наземном транспорте с бестурникетной системой за два месяца. Об этом в интервью "Российской газете" сообщил заммэра Москвы, глава департамента транспорта Максим Ликсутов.
"Сегодня войти во все двери можно на 77 автобусных и 27 трамвайных маршрутах. За два месяца этого года по ним перевезли более 40 миллионов пассажиров. За поездку пассажиры выигрывают до 15 минут. Средняя поездка в наземном транспорте у нас 35-40 минут, и для некоторых это существенная экономия по сути трети времени", — отметил заммэра.
По его словам, в начале года, когда только сняли турникеты на автобусах, количество безбилетников доходило до 13%. Сейчас средний показатель не превышает 3–5%. На бестурникетных маршрутах эта цифра составляет порядка 5%.
"В целом в транспорте стало на 62% больше пассажиров, оплачивающих свой проезд. Это дает возможность быстро обновлять подвижной состав городского транспорта", — отметил Ликсутов.
Он поблагодарил москвичей за то, что, несмотря на отсутствие турникетов, они оплачивают проезд полностью.
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