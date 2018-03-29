Все поезда московского метро обновят в течение 8-9 лет 

«Жители постоянно нам предлагают разные новшества: добавить зарядок для телефонов, поменять конфигурацию сидений, многое другое. Стараемся учитывать их пожелания», — сказал Ликсутов в интервью «Российской газете».
Он отметил, что поезда у каждой линии будут индивидуальными. «Например, Филёвская линия, куда поезда „Москва“ начнут поступать летом, открытая, и пассажиры попросили, чтобы можно было смотреть в окно на улицу. Часть сидений будет стоять, как в электричке, по ходу движения», — рассказал глава департамента транспорта.
Он добавил, что в этом году парк пополнят 498 вагонов «Москва». «Сейчас уже почти 40% поездов — новые. Ограничен метрополитен только одним — возможность производителей поставлять только определённое количество поездов. Если они могли бы изготавливать больше вагонов, Москва и закупала бы больше», — заключил Ликсутов.