Все поезда московского метро обновят в течение 8-9 лет

«Жители постоянно нам предлагают разные новшества: добавить зарядок для телефонов, поменять конфигурацию сидений, многое другое. Стараемся учитывать их пожелания», — сказал Ликсутов в интервью « Российской газете ».

Он отметил, что поезда у каждой линии будут индивидуальными. «Например, Филёвская линия, куда поезда „Москва“ начнут поступать летом, открытая, и пассажиры попросили, чтобы можно было смотреть в окно на улицу. Часть сидений будет стоять, как в электричке, по ходу движения», — рассказал глава департамента транспорта.