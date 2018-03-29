Памятник Горькому на Тверской Заставе назвали важной частью исторического облика Москвы

Памятник Максиму Горькому вернули в 2017 году на площадь Тверская Застава в Москве после почти 12-летней ссылки, его отреставрировали к 150-летию писателя, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента культурного наследия.

В честь 150-летия Максима Горького специалисты рассказали об истории памятника великому писателю и его возвращении на площадь Тверская застава у Белорусского вокзала в 2017 году. Памятник является объектом культурного наследия федерального значения. Он был создан в 1946-1951 годах.

«Памятник Максиму Горькому всегда ассоциировался у жителей столицы с площадью Тверская Застава, где он простоял больше полувека. В 2017 году, после почти двенадцатилетней ссылки, памятник удалось вернуть на его исконное место и, я считаю, это очень важным шагом в обретении Москвой исторического облика» — сказал глава департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов

По его словам, перед возвращением памятник Максиму Горькому был отреставрировали на территории парка «Музеон», а подлинный пьедестал под скульптурой был заново собран после демонтажа в 2005 году.

Авторский коллектив в составе Алексея Жданова Нины Зайцевой , а также ООО «Реставрационная Мастерская „Наследие“ стали лауреатами конкурса „Московская реставрация — 2017“ за лучший проект реставрации и за высокое качество ремонтно-реставрационных работ.

Памятник Максиму Горькому установили в сквере напротив Белорусского вокзала в 1951 году. В 2005 году его сняли с постамента, а в 2007 году перенесли в „Музеон“ в связи с планами по изменению схемы движения на площади Тверская Застава.