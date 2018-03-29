Обзор московских событий в СМИ за 29 марта

«Коммерсантъ». AFI Development подъехала к вокзалу БТА-банк ищет нового партнера для «Павелецкого пассажа». ссылка

«Известия» . В Подмосковье запустят «интернет вещей» Новая технология позволит сократить издержки обслуживающих организаций и потребителей. ссылка

«Известия». Письма счастья без адреса Почему в городах России не работает платная парковка. ссылка

«Российская газета». Мода на торговые центры пройдет, как прошла на рынки Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов о торговых центрах как об уродливом явлении современных городов. ссылка

«Российская газета». Его великий миг На 88 году жизни ушел актер и певец Олег Анофриев. ссылка

«Российская газета». Украли за две минуты В Москве ограблен офис известного банка. ссылка

«Российская газета». Опасный первый этаж Житель Подмосковья обокрал 11 квартир на первых этажах. ссылка

«Российская газета». С. Собянин поддержал социально значимые проекты благотворительных фондов Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с руководителями благотворительных фондов столицы. ссылка

Московский комсомолец ». Знаменитый тренер Ю. Семин удивился подготовке студентов МГУ Футболист Эдер признался, что не против поучиться в главном вузе страны. ссылка

Комсомольская правда ». На два дня закрыли «Щелково»: В московских торговых центрах началась проверка соблюдения пожарной безопасности Куда сообщать, если самостоятельно обнаружили запертые запасные выходы. ссылка

«Комсомольская правда». Ректор Российского государственного университета нефти и газа им. И. Губкина В. Мартынов про «карьерный конструктор» Запустили «карьерный конструктор», чтобы выпускник был востребован. ссылка

«Комсомольская правда». На востоке Москвы пятеро мужчин в масках ограбили банк В городе введен план «Перехват». ссылка

Московская правда ». «Подземный город» в поисках стиля По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, облик станций метрополитена всегда отражал то, что происходило на земле. ссылка

«Московская правда». Портал поиска домашних животных запустят в Москве Единая платформа по поиску потерявшихся домашних питомцев будет создана в столице в 2018 г. ссылка

«Московская правда». Роспотребнадзор предупредил о пике активности клещей С таянием снега в столичном регионе начнется пик биологической активности иксодовых клещей, которые являются переносчиками клещевого вирусного энцефалита. ссылка

«Московская правда». Умер известный актер и композитор О. Анофриев В возрасте 87 лет ушел из жизни советский и российский актер театра и кино, певец, автор песен Олег Анофриев. ссылка

«Московская правда». Скульптуры на станции «Площадь революции» ждет реставрация После реставрации доступ ко всем скульптурам ограничивать не планируют — пассажиры подземки по-прежнему смогут «на удачу» потереть бронзовый нос овчарки пограничника, лапоть крестьянина, а также приклад винтовки у революционного солдата. ссылка

«Московская правда». Экотехнопарки для переработки мусора создадут в Москве Мусор здесь будет проходить все стадии переработки — сортировку, выделение вторсырья, сжигание, обезвреживание и утилизацию. ссылка

«Московская правда». «Умный город» на ВДНХ За первые три месяца 2018 г. павильон «Умный город» на ВДНХ посетят почти 75 тыс. человек. ссылка

«Московская правда». От Большого кольца метро построят три радиальные ветки Проектом строительства Большой кольцевой линии метро предусмотрена возможность создания еще трех радиальных линий. ссылка

«Вечерняя Москва». С. Собянин поддержал проекты благотворительных фондов Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с руководителями ведущих российских благотворительных фондов — участников благотворительной программы фестиваля «Пасхальный дар». ссылка

«Вечерняя Москва». Люблино получит храм Церковь будет возведена на Тихорецком бульваре. ссылка

«Вечерняя Москва». Библиотеку волонтеров пополнили новые пособия «Библиотека Мосволонтера» уникальна тем, что в ней учтен широкий практический опыт ресурсного центра и его партнеров. ссылка

«Вечерняя Москва». Демонстрационные экзамены помогают выбрать место учебы В столице прошел один из дней демонстрационного экзамена по программам допобразования углубленного уровня. ссылка

«Вечерняя Москва». С. Собянин одобрил проект планировки территории обгонного водосточного коллектора в Западном Дегунино Длина коллектора составит примерно 500 м. ссылка

«Вечерняя Москва». Тоннель под линией практически готов Участок тоннеля Кожуховской линии под фиолетовой веткой практически готов. ссылка

«Вечерняя Москва». Московские врачи отработают день бесплатно в поддержку кемеровцев Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Минздрава России выступил с инициативой оказания материальной помощи родственникам погибших и пострадавшим в Кемерове . ссылка

«RT». На юго-востоке Москвы в ангаре произошел пожар На юго-востоке Москвы в ангаре произошел пожар на площади 400 кв. м. ссылка