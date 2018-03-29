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Максим Ликсутов рассказал, как обновится приложение «Парковки Москвы»
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Максим Ликсутов рассказал, как обновится приложение «Парковки Москвы» 

Вечерняя Москва 57 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
По словам заместителя мэра, приложение должно охватывать все виды транспорта, чтобы пользование ими было прогнозируемым и понятным.
По словам заместителя мэра и главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Ликсутова, программа транспортного развития города включает в себя несколько основных блоков задач. Среди них — создание дополнительной транспортной инфраструктуры, Московские центральные диаметры, дорожное строительство и сервис для пассажиров и пользователей транспортной инфраструктуры.
Среди сервисных решений Ликсутов назвал обновление приложения «Парковки Москвы», которым пользуются 83 процента автовладельцев.
— Мы подумали, что водителю было бы хорошо видеть не только городские парковки, но и прилегающие капитальные, частные — надземные, подземные, и цены на них. Человек выберет то, что его больше устраивает. На первом этапе приложения водитель будет только видеть места и стоимость стоянок, а на втором постараемся интегрировать эту информацию с возможностью оплаты из одного приложения, — рассказал Максим Ликсутов «Российской газете».
Ликсутов отметил, что транспортные приложения — это мировой тренд и он требует, чтобы одна программа охватывала максимальное количество видов транспорта и услуг. Признанные авторитеты в области развития городского транспорта — Сингапур, Гонконг, Токио уже разрабатывают подобное приложение. В Москве на разработку подобной программы сделано техническое задание.
Также столичный дептранс и Международный союз общественного транспорта (МСОТ) разрабатывают функцию «сквозного маршрута» в приложении.
— По проекту «сквозного маршрута» приложение построит дорогу так, что часть мы проедем на такси, до остановки общественного транспорта, еще часть на трамвае, из которого выйдем там, где поблизости стоит автомобиль каршеринга, на нем и доедем до мэрии. По этому же приложению можно будет рассчитаться за весь маршрут, чтобы за весь путь не притронуться к наличным, — пояснил глава департамента транспорта Москвы.
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