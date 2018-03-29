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Количество автобусов сети «Магистраль» планируют увеличить почти до 800 единиц
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Количество автобусов сети «Магистраль» планируют увеличить почти до 800 единиц 

Агентство «Москва» 1 час назад
Почти до 800 единиц планируют увеличить количество автобусов сети «Магистраль», сообщил заместитель мэра, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в интервью изданию «Российская газета».
«Количество пассажиров и там (сети «Магистраль — прим. Агентства „Москва“) растет с каждым днем — сейчас ею пользуются уже более 500 тыс. человек в сутки. Поэтому, как минимум, добавим 20% автобусов. Сейчас их там работает 650, будет, соответственно, около 800», — сообщил заммэра.
Проект «Магистраль» стартовал 8 октября 2016 г. Средний интервал движения наземного транспорта в центре Москвы сокращен в два раза и составляет восемь минут. В октябре 2017 г. была запущена вторая очередь сети маршрутов наземного транспорта «Магистраль».
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