Обитателей зоопарка переведут в летние вольеры

Обитателей Московского зоопарка с апреля начнут переводить в летние вольеры

"Часть животных, чтобы они могли больше времени проводить на солнце, переводят в летние вольеры. Можно будет увидеть на прогулках повзрослевшего азиатского слоненка Филимона, детеныша дикдика — карликовой антилопы, а также птенцов больших бакланов", — говорится в сообщении. Московский зоопарк с 1 апреля начнет переводить животных в летние вольеры и продлит время работы на час в связи с увеличением светового дня. Об этом сообщается в четверг на портале мэра и правительства Москвы.

"Греться на солнышке начали повзрослевшие котята европейской рыси. Уже сейчас они больше времени проводят на свежем воздухе, резвясь и играя друг с другом", — приводится на портале комментарий гендиректора зоопарка Светланы Акуловой. Отмечается, что животные чувствуют приближение тепла, и им хочется больше времени проводить на воздухе. Однако переводить зверей в летние вольеры будут постепенно, в течение апреля и мая, так как для некоторых обитателей зоопарка очень важно, чтобы температура ночью не опускалась ниже 10 градусов.

Посмотреть на детенышей рыси можно в кошачьем ряду, который расположен на старой территории зоопарка.