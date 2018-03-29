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Обитателей зоопарка переведут в летние вольеры
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Обитателей Московского зоопарка с апреля начнут переводить в летние вольеры 

ТАСС 14 минут назад
Фото: РИА Новости
Московский зоопарк с 1 апреля начнет переводить животных в летние вольеры и продлит время работы на час в связи с увеличением светового дня. Об этом сообщается в четверг на портале мэра и правительства Москвы.
"Часть животных, чтобы они могли больше времени проводить на солнце, переводят в летние вольеры. Можно будет увидеть на прогулках повзрослевшего азиатского слоненка Филимона, детеныша дикдика — карликовой антилопы, а также птенцов больших бакланов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что животные чувствуют приближение тепла, и им хочется больше времени проводить на воздухе. Однако переводить зверей в летние вольеры будут постепенно, в течение апреля и мая, так как для некоторых обитателей зоопарка очень важно, чтобы температура ночью не опускалась ниже 10 градусов.
"Греться на солнышке начали повзрослевшие котята европейской рыси. Уже сейчас они больше времени проводят на свежем воздухе, резвясь и играя друг с другом", — приводится на портале комментарий гендиректора зоопарка Светланы Акуловой.
Посмотреть на детенышей рыси можно в кошачьем ряду, который расположен на старой территории зоопарка.
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 Ещё 6 источников 
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