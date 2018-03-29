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Заммэра Москвы рассказал об оплате проезда в бестурникетном транспорте
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Заммэра Москвы рассказал об оплате проезда в бестурникетном транспорте 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Только 5% пассажиров не оплачивают свой проезд в наземном городском транспорте в Москве, где сняли турникеты, сообщил руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
"В начале года, когда сняли турникеты на автобусах, количество безбилетников доходило до 13 процентов — большой рост. Средний показатель на наземном транспорте не превышает 3—5 процентов. На бестурникетных маршрутах эта цифра составляет порядка 5 процентов — что незначительно больше, чем в остальном транспорте. Хочу сказать большое спасибо москвичам за то, что, несмотря на отсутствие турникетов, они оплачивают проезд полностью", — сказал Ликсутов в интервью "Российской газете".
Он добавил, что благодаря бестурникетной системе, средняя поездка в наземном городском транспорте сегодня составляет 35—40 минут, по его словам, пассажиры выигрывают до 15 минут времени. «Для некоторых это существенная экономия по сути трети времени», — отметил глава департамента.
Ликсутов напомнил, что пройти во все двери сегодня можно на 77 автобусных и 27 трамвайных маршрутах, за январь и февраль текущего года эти маршруты перевезли свыше 40 миллионов пассажиров.
С 1 января турникеты демонтировали на 72 маршрутах наземного транспорта в Москве. Бестурникетная система оплаты проезда продолжает работать во всех трехсекционных трамваях нового поколения «Витязь-М».
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