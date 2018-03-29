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В Москве подсчитали безбилетников в автобусах
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Москве подсчитали безбилетников в автобусах без турникетов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Руководитель департамента транспорта столицы Максим Ликсутов заявил, что в автобусах без турникетов около 5% пассажиров не оплачивают проезд. Об этом он рассказал в интервью "Российской газете".
"В начале года, когда сняли турникеты на автобусах, количество безбилетников доходило до 13% — большой рост. Средний показатель на наземном транспорте не превышает 3-5%. На бестурникетных маршрутах эта цифра составляет порядка 5% — что незначительно больше, чем в остальном транспорте. Хочу сказать большое спасибо москвичам за то, что, несмотря на отсутствие турникетов, они оплачивают проезд полностью", — сказал Ликсутов.
Чиновник также добавил, что отказ от турникетов позволяет пассажирам экономить до 15 минут на поездках.
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