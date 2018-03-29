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Более 40 млн пассажиров перевез наземный транспорт Москвы с бестурникетной системой за два месяца
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Более 40 млн пассажиров перевез наземный транспорт Москвы с бестурникетной системой за два месяца 

Агентство «Москва» 47 минут назад
Об этом в интервью «Российской газете» сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
«Сегодня войти во все двери можно на 77 автобусных и 27 трамвайных маршрутах. За два месяца этого года по ним перевезли более 40 млн пассажиров. За поездку пассажиры выигрывают до 15 минут. Средняя поездка в наземном транспорте у нас 35-40 минут, и для некоторых это существенная экономия по сути трети времени. В начале года, когда сняли турникеты на автобусах, количество безбилетников доходило до 13% — большой рост. Средний показатель на наземном транспорте не превышает 3-5%. На бестурникетных маршрутах эта цифра составляет порядка 5% — что незначительно больше, чем в остальном транспорте», — сказал М. Ликсутов.
Он поблагодарил москвичей за то, что, несмотря на отсутствие турникетов, они оплачивают проезд полностью. «И если вдруг появляется безбилетник, сами пассажиры напоминают ему о необходимости провалидировать билет. В целом в транспорте стало на 62% больше пассажиров, оплачивающих свой проезд. Это дает возможность быстро обновлять подвижной состав городского транспорта», — заключил М. Ликсутов.
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