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М. Ликсутов: Не планируем менять тарифы на велопрокат в Москве в этом сезоне
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М. Ликсутов: Не планируем менять тарифы на велопрокат в Москве в этом сезоне 

Агентство «Москва» 10 минут назад
Фото: РИА Новости
Цены на городской велопрокат в столице останутся на прежнем уровне в этом сезоне. Об этом в интервью изданию «Российская газета» сообщил заместитель мэра, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
«Не планируем менять тарифы на велопрокат в этом сезоне. Благодаря банку-партнеру, с которыми город несет всю финансовую нагрузку на содержание парка велосипедов, цены удается сдерживать. Операционные расходы по проекту окупаются, инвестиционные — нет, но так во всем мире. В прошлом году было 4 тыс. 120 велосипедов, 350 точек проката, в этом будет 430 станций с 4,3 тыс. велосипедов. Мы каждый год прибавляем количество станций, такая тенденция сохранится в ближайшие годы. Станет больше в прокате и электровелосипедов, их можно брать по тем же тарифам, что и обычные. К нам также обращаются и компании по прокату самокатов, в том числе и электрических. Переговоры идут, надеюсь, к началу сезона появится какая-то конкретика», — сказал заммэра.
Ранее М. Ликсутов сообщил в ходе заседания президиума правительства Москвы, что в 2018 г. в столице будет работать 430 станций городской системы велопроката на 4 тыс. 120 велосипедов. Он также сообщил, что в планах на ближайшие годы создание новых выделенных полос, запуск электробусов, обновление подвижного состава метро и наземного транспорта, ожидается увеличение парка такси на 15 тыс. и парка автомобилей каршеринга на 5 тыс. до конца 2018 г.
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