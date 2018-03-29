М. Ликсутов: Не планируем менять тарифы на велопрокат в Москве в этом сезоне

Цены на городской велопрокат в столице останутся на прежнем уровне в этом сезоне. Об этом в интервью изданию «Российская газета» сообщил заместитель мэра, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов

«Не планируем менять тарифы на велопрокат в этом сезоне. Благодаря банку-партнеру, с которыми город несет всю финансовую нагрузку на содержание парка велосипедов, цены удается сдерживать. Операционные расходы по проекту окупаются, инвестиционные — нет, но так во всем мире. В прошлом году было 4 тыс. 120 велосипедов, 350 точек проката, в этом будет 430 станций с 4,3 тыс. велосипедов. Мы каждый год прибавляем количество станций, такая тенденция сохранится в ближайшие годы. Станет больше в прокате и электровелосипедов, их можно брать по тем же тарифам, что и обычные. К нам также обращаются и компании по прокату самокатов, в том числе и электрических. Переговоры идут, надеюсь, к началу сезона появится какая-то конкретика», — сказал заммэра.