Названы сроки конкурса на поставку электробусов в Москве

"В апреле он (конкурс — ред.) должен пройти. Откладывали, чтобы пришло максимальное количество участников. Но электробусы точно поедут в этом году", — рассказал Ликсутов в интервью "Российской газете"

Ранее правительство Москвы приняло решение отказаться от закупки с 2021 года автобусов для работы на городских маршрутах на традиционном моторном топливе и приобретать вместо них электробусы.

В мае 2017 года было принято решение о закупке 300 электробусов ежегодно в период 2018–2020 годов на условиях контракта жизненного цикла, предусматривающего сервисное обслуживание и ремонт на 15 лет.