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Названы сроки конкурса на поставку электробусов в Москве
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Названы сроки конкурса на поставку электробусов в Москве 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Конкурс на поставку электробусов в Москве пройдёт в апреле текущего года, сообщил заммэра столицы, глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.
"В апреле он (конкурс — ред.) должен пройти. Откладывали, чтобы пришло максимальное количество участников. Но электробусы точно поедут в этом году", — рассказал Ликсутов в интервью "Российской газете".
Ранее правительство Москвы приняло решение отказаться от закупки с 2021 года автобусов для работы на городских маршрутах на традиционном моторном топливе и приобретать вместо них электробусы.
В мае 2017 года было принято решение о закупке 300 электробусов ежегодно в период 2018–2020 годов на условиях контракта жизненного цикла, предусматривающего сервисное обслуживание и ремонт на 15 лет.
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