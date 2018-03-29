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В Москве увеличат число станций городского велопроката
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В Москве увеличат число станций городского велопроката 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Количество станций велопроката увеличится в Москве до 430 единиц в велосезоне 2018 года, а суммарное число велосипедов, которые граждане смогут взять в прокат, составит 4,3 тысячи, сообщил руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
"В прошлом году было 4120 велосипедов, 350 точек проката, в этом будет 430 станций со 4,3 тысячами велосипедов. Мы каждый год прибавляем количество станций, такая тенденция сохранится в ближайшие годы", — сказал Ликсутов в интервью "Российской газете".
Он отметил, что городом для горожан также планируется увеличение электровелосипедов, по его словам, они будут доступны горожанам по тем же тарифам, что и обычные.
"К нам также обращаются и компании по прокату самокатов, в том числе и электрических. Переговоры идут, надеюсь, к началу сезона появится какая-то конкретика", — добавил глава департамента.
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