Режим работы вестибюля станции метро Москвы «Комсомольская» изменится почти на 2 месяца

МОСКВА , 29 марта. / ТАСС /. Режим работы вестибюля станции «Комсомольская» Кольцевой линии (выход к Ярославскому и Ленинградскому вокзалам) изменится со 2 апреля по 24 мая в связи с проведением капитального ремонта эскалатора. Об этом сообщается в четверг на Едином транспортном портале.

"По рабочим дням с 07:00 до 11:00 эскалаторы будут работать только на спуск, выход пассажиров в указанный период будет осуществляться через станцию «Комсомольская» Сокольнической линии", — сообщается на портале.

По рабочим дням с 16:30 (по пятницам — с 15:30) до 20:00 все эскалаторы будут работать только на подъем. Вход на станцию «Комсомольская» Кольцевой линии будет осуществляться через станцию «Комсомольская» Сокольнической линии. В остальное время вход и выход пассажиров будет производиться в обычном режиме.