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Режим работы вестибюля станции метро Москвы «Комсомольская» изменится почти на 2 месяца
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Режим работы вестибюля станции метро Москвы «Комсомольская» изменится почти на 2 месяца 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Режим работы вестибюля станции «Комсомольская» Кольцевой линии (выход к Ярославскому и Ленинградскому вокзалам) изменится со 2 апреля по 24 мая в связи с проведением капитального ремонта эскалатора. Об этом сообщается в четверг на Едином транспортном портале.
"По рабочим дням с 07:00 до 11:00 эскалаторы будут работать только на спуск, выход пассажиров в указанный период будет осуществляться через станцию «Комсомольская» Сокольнической линии", — сообщается на портале.
По рабочим дням с 16:30 (по пятницам — с 15:30) до 20:00 все эскалаторы будут работать только на подъем. Вход на станцию «Комсомольская» Кольцевой линии будет осуществляться через станцию «Комсомольская» Сокольнической линии. В остальное время вход и выход пассажиров будет производиться в обычном режиме.
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